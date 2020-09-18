التعاون السعودي: لم نفاوض فايلر قبل التعاقد مع كارتيرون

أكد عبد الله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.
وقال اليوسف فى تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلاميعمر ربيع ياسين: " تواصلنا مع وكيل كارتيرون وأكملنا التفاوض مع المدير الفني ونجحنا في التعاقد معه، وذلك عقب علمنا بتقديم استقالته مع الزمالك".
كشف عبد الله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، عن وجود عقبة تمنع الناديمن التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الموسم الجديد.
وقال اليوسف فى تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: " عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق وقد نضم لاعب واحد فقط".
ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع الثلاثي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وكذلك حارس المرمي محمد أبو جبل".
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