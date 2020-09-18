كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قائمة الأسماء المطروحة لتولي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.
وأكد مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك أن القائمة النهائية تضم كل من الثنائيالبرتغالي جيسفالدو فيريرا وجايمي باتشيكو إلى جانب السويسري كريستيان جروس، بالإضافة إلى الأرجنتيني كالديرون.
وأشار إلى أن القائمة كانت تضم ما يقرب من25 مدرب قبل أن يتم الاستقرار في النهائية على تلك الأسماء للمفاضلة بينهم والاستقرار على الأسم النهائي.
وأوضح أن الرباعي وافق على تدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة وتم مخاطبتهم وجميعهم وافقوا على تدريب الفريق ويقوموا حاليًا بالحديث مع مساعديهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يكشف الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.