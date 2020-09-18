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مرتضى منصور يكشف الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قائمة الأسماء المطروحة لتولي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة. 

وأكد مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك أن القائمة النهائية تضم كل من الثنائي

البرتغالي جيسفالدو فيريرا وجايمي باتشيكو إلى جانب السويسري كريستيان جروس، بالإضافة إلى الأرجنتيني كالديرون.

وأشار إلى أن القائمة كانت تضم ما يقرب من

25 مدرب قبل أن يتم الاستقرار في النهائية على تلك الأسماء للمفاضلة بينهم والاستقرار على الأسم النهائي.

وأوضح أن الرباعي وافق على تدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة وتم مخاطبتهم وجميعهم وافقوا على تدريب الفريق ويقوموا حاليًا بالحديث مع مساعديهم.

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