التعاون السعودي يكشف عن عقبة تمنع التعاقد مع ثلاثي الزمالك

كشف عبد الله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، عن وجود عقبة تمنع النادي من التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الموسم الجديد.

وقال اليوسف فى تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: " عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق وقد نضم لاعب واحد فقط".

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع الثلاثي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وكذلك حارس المرمي محمد أبو جبل". الجديد.وقال اليوسف فى تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: " عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق وقد نضم لاعب واحد فقط".ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع الثلاثي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وكذلك حارس المرمي محمد أبو جبل".

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