هادي خشبة: علي معلول لا يمكن الاستغناء عنه في الأهلي

أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أن التونسي على معلول الظهيرالأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لاعب لا يمكن الاستغناء عن خدماته فى ظل المستوي الرائع الذي يقدمهمع الفريق.
وقال هادي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "معلول لاعب مميز ويمثل إضافة كبيرة للفريق، واذا احتاجالأهلي الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب، عليه أن يعيد النظر في تقييم الانجولي جيرالدو".
وشدد خشبة أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط الهجوم، موضحًا أن المغربي وليد أزراو لاعب يمتلك السرعة لكنه قليل الحظ في تسجيل الأهداف".
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