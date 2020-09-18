نادر شوقي يعلق على موقف الجونة في الدوري

أكد نادر شوقي رئيس الشركة التي تدير كرة القدم بنادي الجونة ان لا يوجد قلق علي موقف الجونة بجدول الدوري المصري فالاعبي الفريق كلا منهم يعرف وظيفته جيداً في الفريق و حريص علي تقديم افضل من عنده للوصول بالفريق الي مرحلة افضل بجدول الدوري.

و صرح نادر شوقي مع الاعلامي احمد شوبير خلال برنامجه ملعب اون تايم عبر قناة اون تايم سبورتس

ان الحديث المتداول عن انتقال احمد حمدي لنادي براميدز لا اساس له من الصحة فهناك عقد بين النادي الاهلي و الجونة بأحقية القلعة الحمراء في شراء احمد حمدي

و أضاف ان الاعب رغبته هي الاعب خارج مصر و هذا ما نسعي اليه لمصلحة الاعب و نقوم بتسويقه جيداً لتشريف

مصر بالخارج بسبب امكانيات اللاعب الجيدة .

و قال نادر شوقي ان لا يوجد حديث بين النادي الاهلي و الجونة عن تمديد اعارة اللاعبين الان بسب ضغط مباريات الدوري بالنسبة للفريقين و اضاف نادر شوقي انه لا يعتقد حدوث تواصل بين الفريقين قبل انتهاء الدوري في شهر اكتوبر.

و قال ان في حالة احتياج النادي الاهلي الي هولاء اللاعبين و عدم وجود لهم دور مؤثر مع الفريق فالافضل لهم الاستمرارية مع الجونة خصوصاً بعد تقديهم لمستويات طيبة مع الفريق .