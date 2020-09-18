اخبار الرياضه

نادر شوقي يعلق على موقف الجونة في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد نادر شوقي رئيس الشركة التي تدير كرة القدم بنادي الجونة ان لا يوجد قلق علي موقف الجونة بجدول فالاعبي الفريق كلا منهم يعرف وظيفته جيداً في الفريق و حريص علي تقديم افضل من عنده للوصول بالفريق الي مرحلة افضل بجدول الدوري. 

و صرح نادر شوقي مع الاعلامي احمد شوبير خلال برنامجه ملعب اون تايم عبر قناة اون تايم سبورتس

ان الحديث المتداول عن انتقال احمد حمدي لنادي براميدز لا اساس له من الصحة فهناك عقد بين النادي الاهلي و الجونة بأحقية القلعة الحمراء في شراء احمد حمدي

و أضاف ان الاعب رغبته هي الاعب خارج مصر و هذا ما نسعي اليه لمصلحة الاعب و نقوم بتسويقه جيداً لتشريف

مصر بالخارج بسبب امكانيات اللاعب الجيدة .

و قال نادر شوقي ان لا يوجد حديث بين النادي الاهلي و الجونة عن تمديد اعارة اللاعبين الان بسب ضغط مباريات الدوري بالنسبة للفريقين و اضاف نادر شوقي انه لا يعتقد حدوث تواصل بين الفريقين قبل انتهاء الدوري في شهر اكتوبر.

و قال ان في حالة احتياج النادي الاهلي الي هولاء اللاعبين و عدم وجود لهم دور مؤثر مع الفريق فالافضل لهم الاستمرارية مع الجونة خصوصاً بعد تقديهم لمستويات طيبة مع الفريق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادر شوقي يعلق على موقف الجونة في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا