نادر شوقي يعلق على موقف الجونة في الدوري

أكد نادر شوقي رئيس الشركة التي تدير كرة القدم بنادي الجونة ان لا يوجد قلق علي موقف الجونة بجدول الدوري المصري فالاعبي الفريق كلا منهم يعرف وظيفته جيداً في الفريق و حريص علي تقديم افضل من عنده للوصول بالفريق الي مرحلة افضل بجدول الدوري.
و صرح نادر شوقي مع الاعلامي احمد شوبير خلال برنامجه ملعب اون تايم عبر قناة اون تايم سبورتسان الحديث المتداول عن انتقال احمد حمدي لنادي براميدز لا اساس له من الصحة فهناك عقد بين النادي الاهلي و الجونة بأحقية القلعة الحمراء في شراء احمد حمدي
و أضاف ان الاعب رغبته هي الاعب خارج مصر و هذا ما نسعي اليه لمصلحة الاعب و نقوم بتسويقه جيداً لتشريفمصر بالخارج بسبب امكانيات اللاعب الجيدة .
و قال نادر شوقي ان لا يوجد حديث بين النادي الاهلي و الجونة عن تمديد اعارة اللاعبين الان بسب ضغط مباريات الدوري بالنسبة للفريقين و اضاف نادر شوقي انه لا يعتقد حدوث تواصل بين الفريقين قبل انتهاء الدوري في شهر اكتوبر.
و قال ان في حالة احتياج النادي الاهلي الي هولاء اللاعبين و عدم وجود لهم دور مؤثر مع الفريق فالافضل لهم الاستمرارية مع الجونة خصوصاً بعد تقديهم لمستويات طيبة مع الفريق .
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