رياضة | موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي خالد الغندور عن الموعد الذي سيقدم فيه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة القلعة البيضاء بصورة مفاجأة عقب تلقيه عرض من جانب نادي التعاون السعودي.

وفي تصريحات متلفزة أكد الغندور أنه سوف يتم الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء يوم الأحد المُقبل على أقصى تقدير حيث سيصل لمصر يوم الثلاثاء القادم من أجل متابعة مباراة طنطا من أرضية الملعب.

وإعترف قائد الزمالك السابق بترشيح الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشيكو من أجل العودة لقيادة الفريق من جديد في الوقت الذي أكد فيه أن فيريرا تغير جهازه المعاون وهو ما يثير الشكوك داخل مجلس الإدارة.

وجدد الغندور الهجوم على الفرنسي باتريس كارتيرون وأكد أنه خان القلعة البيضاء ولا يليق بمدرب مثله ان يتحدث عن المعاملة السيئة التي تعرض لها من الفريق وإدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور.