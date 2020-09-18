رياضة | عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بلحاق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بمباراة البلوجرانا ضد ريال مدريد في الليجا.

وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن ميسي من الممكن أن يغيب عن كلاسيكو الأرض المقرر له يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل على ملعب إستاد الكامب نو لحساب لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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ومن المُنتظر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم بين يومي الثامن والثالث عشر من شهر أكتوبر وفي حال إستدعاء ميسي لتمثيل التانجو في المباراتين سيكون ذلك من الأمور التي لها تداعيات على البلوجرانا.

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن الإتحاد الدولي لكرة القدم ألمح إلى إجبار الأندية للسماح بإنضمام لاعبيها لصفوف منتخباتهم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبالأخص في قارة أمريكا الجنوبية.

وأنهت " في حالة إستدعاء ميسي لتمثيل منتخب بلاده سوف يوُضع في الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا طبقاً للبروتوكول الصحي الذي تنص عليه قوانين الفيفا ما يعني غيابه عن مواجهات ريال مدريد وخيتافي وديبورتيفو الأفيس.