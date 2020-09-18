رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح عبد الله السعيد نجم بيراميدز قريبا من حسم لقب هداف بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد مواصلته صدارة قائمة الهدافين حتي الآن وقبل انطلاق الجولة الثامنة والعشرين من البطولة المحلية والتي تبدأ اليوم الجمعة بمباراة الزمالك ضد أسوان والتي ستقام في تمام الثامنة مساءًا.

ويعتلي عبد الله السعيد صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، ويأتي محمد شريف مهاجم الأهلي المعار إلي إنبي في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين برصيد 10 أهداف.

بينما يتساوي مصطفي محمد مهاجم الزمالك ونظيره سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون بالمركز الثالث في القائمة وسجل كل منهما 9 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز:

• عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.

• محمد شريف ( انبي) 10 أهداف.

• سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.

• مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

• وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.

• حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.

• والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف.

• أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.

• مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.

• 10-جون آنطوي (بيراميدز) 6 أهداف.

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مواعيد مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز:

الجمعة 18 سبتمبر

الزمالك × أسوان

السبت 19 سبتمبر

الأهلي × مصر المقاصة

طنطا × نادي مصر

الأحد 20 سبتمبر

الإنتاج الحربي × الجونة

المقاولون × الإتحاد السكندري

الإثنين 21 سبتمبر

إنبي × الإسماعيلي

طلائع الجيش × وادي دجلة

سموحة × المصري

بيراميدز × حرس الحدود