رياضة | بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني قد أبلغ رسالة واضحة للاعبين داخل الفريق الكتالوني بالرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن المدرب الهولندي لا يريد النجم الإسباني رافيينيا ألكانتارا داخل الفريق الموسم المقبل.

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وخرج رافينيا من قائمة برشلونة للمباراة الثانية على التوالي بعد غيابه أمام ناستيك تاراغونا أيضًا، في رسالة مباشرة من كومان أن لاعب خط الوسط متعدد الاستخدامات يجب أن يغادر البارسا إلى مكان آخر.

ويملك اللاعب الإسباني عرضين في الوقت الحالي من أندية سيلتا فيغو وميلان الإيطالي، الا أن الشرط الجزائي والمقدر بـ 16 مليون يورو في تعاقده مع برشلونة قد يقف عائق أمام رحيله في الوقت الحالي.

يذكر أن كومان قد اتبع مثل هذا النجم مع لاعبة الاوروغوياني لويس سواريز والذي خروج ايضا من حسابات المدرب الهولندي هذا الموسم.