رياضة | الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى لحسم موقف الصفقات الجديدة وضم عدد من العناصر القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وأكد الاعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي الأهلي نجحوا في انهاء صفقتي محمد إبراهيم صانع العاب مصر للمقاصة، والمدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي، لينضما الي الفريق في الموسم الجديد.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع الجزائري يوسف البلايلي ومع ناديه الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن رحب الدولي الجزائري باللعب للعملاق القاهري.