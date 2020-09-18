شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي لمرتضى: هدف الأهلي الفوز ببطولة وليس الانتصار على ‏الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، تناول الاعلام لرحيل كارتيرون عن منصبه الفني في الزمالك مقارنةُ بانتقال رمضان صبحي لبيراميدز.

وقال القعي عبر شاشة قناة الأهلي: «البعض وصف كارتيرون بالخائن في الوقت الذي قاموا بتصنيف رحيل رمضان صبحي بالاحتراف والحرية في النادي الذي يلعب بصفوفه».

وتطرق القيعي للرد على مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بشأن تفوق الأبيض على الأحمر في الدوري قائلاً: «هدف الأهلي دائماً يكون التتويج بالبطولة ولكن هدف الزمالك هو الانتصار علينا فقط».

وواصل في رسائله لمرتضى منصور: «رئيس الزمالك احتفل بفوز فريقه على الأهلي في الكرة الطائرة رغم أن الأحمر هو من حسم اللقب واللقاء كان تحصيل حاصل».

وأنهى القعي تصريحاته: «في الوقت الذي تحدث الجميع عن إمكانية رحيل فايلر من تدريب الأهلي، غادر كارتيرون الزمالك».

Advertisements