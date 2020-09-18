شكرا لقرائتكم التعاون السعودي: لم نفاوض فايلر وكارتيرون يرغب بالتعاقد مع ثلاثى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.
وقال اليوسف فى تصريحات تلفزيونية: " تواصلنا مع وكيل كارتيرون وأكملنا التفاوض مع المدير الفني ونجحنا في التعاقد معه، وذلك عقب علمنا بتقديم استقالته مع الزمالك".
كشف عبد الله اليوسف عن وجود عقبة تمنع النادي من التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الموسم الجديد قائلا:" عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق وقد نضم لاعب واحد فقط".
ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع الثلاثي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وكذلك حارس المرمي محمد أبو جبل".
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