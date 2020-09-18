شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة مباراة المصرى ويبدأ الاستعداد لمواجهة وادى دجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وأنتهت بالتعادل السلبى ، ومن المقرر أن يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة وادى دجلة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 28 للمسابقة ، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة المصرى تدريبات استشفائية بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً نظراً لضيق الوقت بين المباراتين.

ويخضع عاصم صلاح كابتن طلائع الجيش للأشعة لتحديد درجة استجابة المزق الذى يعانى منه فى العضلة الخلفية حيث بدأ اللاعب الجرى حول الملعب بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها فريقه بهدف دون رد، حيث أثبتت الاشعة حاجته للعلاج لمدة أسبوعين وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبى استبعاده من المباريات لحين تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.