شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى مهاجماً شوبير: «نجلك ليس موهوباً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على الإعلامي أحمد شوبير، بسب التناول الإعلامي للأخير لرحيل كارتيرون عن منصبه في النادي الأبيض.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: «أحذر شوبير من الحديث مرة أخرى على الزمالك بشكل سيئ، الكيل فاضي بي».

وواصل: «شوبير يبرر رحيل أبناء الأهلي من قطاع الناشئين بالنادي بضعف موهبتهم، ولكن نجلك هو الذي يفتقد الموهبة وليس هم».