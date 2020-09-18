شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى مهاجماً شوبير: «نجلك ليس موهوباً» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً عنيفاً على الإعلامي أحمد شوبير، بسب التناول الإعلامي للأخير لرحيل كارتيرون عن منصبه في النادي الأبيض.
وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: «أحذر شوبير من الحديث مرة أخرى على الزمالك بشكل سيئ، الكيل فاضي بي».
وواصل: «شوبير يبرر رحيل أبناء الأهلي من قطاع الناشئين بالنادي بضعف موهبتهم، ولكن نجلك هو الذي يفتقد الموهبة وليس هم».
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