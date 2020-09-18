شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «تركي آل الشيخ كسر عين الجميع في الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المسئولين عن العمل في قناة النادي الأهلي لن يستطيعوا الرد على ملحوظات تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، التي أعلنها بخصوص مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: «برنامج ملك وكتابة الذي يقدمه الثنائي عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي على قناة الأهلي يذكرني بفيلم ريا وسكينة».

وواصل: «بالطبع لن يستطيعوا الرد على تصريحات تركي آل الشيخ وانتقاده مجلس إدارة النادي بخصوص تجديد أرض التتش وبوابة النادي».

وواصل: «تركي آل الشيخ كسر عين الجميع في الأهلي، لذا لم ترد القناة على تصريحاته، وربما يتقدم الخطيب ومجلسه ببلاغ جديد ضدي غداً رداً على تصريحات آل الشيخ».