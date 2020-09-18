شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كارتيرون «نصاب» وهرب دون دفع الشرط الجزائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي بـ«النصاب». وأوضح مرتضى عبر قناة الزمالك: «كارتيرون خائن ونصاب وهرب دون دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده في حالة رحيله برغبته». وواصل: «كارتيرون أبلغنا بأنه لا يمتلك القيمة المالية للشرط الجزائي عند وصوله مطار القاهرة من أجل التوقيع للتعاون السعودي». وأنهى تصريحاته مؤكداً أن راتب كارتيرون لن يحصل عليه لشهر سبتمبر كونه لم يكمل الشهر في مهمته مع النادي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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