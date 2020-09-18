شكرا لقرائتكم خبر عن «المارد الأبيض» يصطدم بـ«تكتلات أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ضيفاً على نظيره أسوان، فى المباراة التى ستجمعهما عند الثامنة مساءً على أرض ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى.

يدخل الزمالك، المواجهة محتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب، وله 55 نقطة، فيما يحل أسوان فى المركز التاسع، وله 31 نقطة.

يسعى طارق يحيى، المدير الفنى للزمالك، لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، وتأكيد تفوقه فى قيادة الفريق فى الأوقات الصعبة، بعدما تولى المهمة خلفاً لباتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، والذى رحل للاتفاق السعودى، فى مفاجأة غير متوقعة، بعدما قام بسداد الشرط الجزائى للزمالك.

وحرص طارق يحيى على عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق أمس، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.

وتعاهد اللاعبون خلال الجلسة على إسعاد الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء فى الدورى، او فى البطولة المحلية..

وحرص طارق يحيى على الاجتماع، مع أشرف بن شرقى، وتوجيه بعض التعليمات الفنية له، خصوصاً أنه كان غائبا عن الفريق خلال المباريات الأخيرة، بسب الإصابة، خصوصا أن بن شرقى، من العناصر التى يعول عليها الزمالك، الكثير فى مبارياته خلال الفترة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى لم يحسم فيه المدير الفنى موقفه من الدفع بفرجانى ساسى، فى المواجهة بعدما اكتفى اللاعب بأداء بعض التدريبات التأهيلية، أمس، فى صالة الجيمانزيوم الخاصة بالنادى، على إثر تعرضه للإصابة بكدمة أسفل الظهر، خلال مشاركته أمام طلائع الجيش، فى المواجهة الأخيرة.

وأدى اللاعبون بعض التدريبات البدنية القوية خلال المران الرئيسى. وقسم الجهاز الفنى اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت قيادة مدحت عبد الهادى والثانية تحت قيادة أيمن عبدالعزيز، حيث شهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الأمور التكتيكية لتنفيذها فى المباريات المقبلة. وقام طارق يحيى المدير الفنى للفريق بإيقاف التدريب فى أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات من أجل تنفيذها فى المران.

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وينتظر أن يخوض الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمود جنش، أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، إسلام جابر، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أوباما، إمام عاشور، مصطفى فتحى، مصطفى محمد.

على الجانب الآخر، أنهى فريق أسوان، استعداداته للمواجهة، تحت إشراف مديره الفنى، أحمد عبد المنعم كشرى، وحرص على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها خلال المواجهة، والتى تعتمد على الرقابة اللصيقة، لأهم مفاتيح لعبه، والمتمثلة فى أوباما، ومصطفى محمد، وعدم ترك المساحات لهم ومحاولة فرض الرقابة اللصيقة عليهم خلال المواجهة، والاعتماد على سلاح المرتدات لمباغتة الزمالك، ومحاولة خطف هدف يربك به الحسابات.