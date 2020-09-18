شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يعلق على أنباء رحيل بن شرقي وساسي للتعاون السعودي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء المتداولة حول رغبة التعاون السعودي في التعاقد مع ثنائي الفريق الأبيض، المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي.

وسخر مرتضى من الأمر عبر تصريخات لقناة نادي الزمالك: «مين قال الكلام دة؟ محمد القاسم تاني؟».

وواصل: «كنت أظن أن التعاون بنزينة فقط وليس نادٍ رياضي».

وأتم تصريحاته: «لا صحة لكل هذه الأحاديث والثنائي مستمر مع الزمالك».