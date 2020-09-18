شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن الموافقة على بيع مصطفى محمد بشرط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه وعد مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة بالنادي، بالموافقة على احترافه خارج مصر.
وأوضح مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: «وعدت مصطفى محمد بالموافقة على احترافه في حالة تلقيه عرضاً مناسباً يليق به كلاعب مميز».
وأضاف: «اشترطت على مصطفى محمد أن يسجل في مرمى الأهلي في القمة الماضية من أجل الاحتراف وحدث ذلك بالفعل، ويبقى الشرط الثاني وهو أن يحمل اللاعب كأس دوري أبطال أفريقيا مع الفريق من أجل بيعه».
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