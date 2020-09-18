شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: معلول لا يمكن الاستغناء عنه.. وأزارو قليل الحظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق، أن التونسي على معلول الظهيرالأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لاعب لا يمكن الاستغناء عن خدماته في ظل المستوي الرائع الذي يقدمه مع الفريق.



وقال هادي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: «معلول لاعب مميز ويمثل إضافة كبيرة للفريق، وإذا احتاج الأهلي الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب، عليه أن يعيد النظر في تقييم الأنجولي جيرالدو».



وشدد خشبة أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط الهجوم، موضحًا أن المغربي وليد أزراو لاعب يمتلك السرعة لكنه قليل الحظ في تسجيل الأهداف.