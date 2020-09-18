شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: كارتيرون أساء لنفسه.. وشرقي وساسي يصنعان الفارق مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أساء لنفسه ولسمعة المديرين الفنيين المحترفين، مشيرًا إلى أن توقيت رحيله عن الفارس الأبيض خاطئ.



وقال هادي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: «كارتيرون تخلى عن الزمالك في توقيت غير مناسب وكان غير صريح في كلامه».

وتابع «الزمالك عليه أن يوفر للمدير الفني الجديد مساعدين من مصر يعرفون كافة تفاصيل الفريق».



وشدد نجم الأهلى أن فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لاعبان جيدان للغاية ويقدمان الدعم الفني المطلوب لنادي الزمالك.