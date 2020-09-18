شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون السعودي يكشف: هل فاوض فايلر قبل التعاقد مع كارتيرون؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلى، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.
وقال اليوسف في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: «تواصلنا مع وكيل كارتيرون وأكملنا التفاوض مع المدير الفني ونجحنا في التعاقد معه، وذلك عقب علمنا بتقديم استقالته مع الزمالك».
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