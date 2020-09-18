شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف بالأسماء المرشحين لتدريب الزمالك.. ‏‏على رأسهم جروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الأسماء المرشحة لتدريب فريق الكرة بالنادي، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون. وقال مرتضى خلال تصريحات خاصة لقناة نادي الزمالك: «استقرينا على 4 مدربين سنختار منهم واحداً لتولي المهمة الفنية رسمياً». وكشف رئيس الزمالك عن أسماء الرباعي قائلاً: «السويسري جروس والبرتغاليين فيريرا وباتشيكو والأرجنتيني كالديرون». ويعتبر ثلاثة من المدربين سالفي الذكر قد سبق لهم تدريب الزمالك من قبل. وأنهى رئيس الزمالك تصريحاته قائلاً: «الرباعي وافق على تدريب الزمالك وسنستقر على واحداً منهم خلال ساعات». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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