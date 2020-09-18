شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب لن يتعاقد التعاون السعودي مع ساسي وبن شرقي وأبو جبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالله اليوسف المتحدث الرسمى لنادى التعاون السعودى، عن وجود عقبة تمنع النادي من التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الموسم الجديد.
وقال اليوسف في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: «عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق وقد نضم لاعب واحد فقط».
ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون في التعاقد مع الثلاثي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وكذلك حارس المرمي محمد أبوجبل.
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