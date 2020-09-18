شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: سنتقدم بشكوى رسمية ضد جهاد جريشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى، عن نية النادى في تقديم شكوى رسمية ضد جهاد جريشة حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي اقيمت مساء الخميس وانتهت بالتعادل السلبي، مشيرًا إلى النادى طلب إبعاد جريشة من تحكيم جميع مبارياته.



وقال الخولي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، على قناة النهار: «المصري يستحق ركلة جزاء لم يختلف عليها كل خبراء التحكيم ومحللي القنوات».



وتابع «تقنية الفر ناجحة في كل دول العالم، ولا توجد أي مشاكل في تطبيق التقنية إلا في مصر». وواصل «نحاول الاتصال بأعضاء اللجنة الخماسية لمعرفة سر التعنت ضد النادي، لكن للأسف لا يجيب أحد على اتصالاتنا».