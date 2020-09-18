شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: راتب رمضان صبحي في بيراميدز يهدد احتراف اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق، أن المبلغ الذي سيحصل عليه رمضان صبحي يعد قفزة عالية جدًا في عقود اللاعبين المصريين.
وقال هادي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: «ما سيحصل عليه رضمان سيجعل اللاعبين المصريين يتمنوا اللعب في بيراميدز، ولن يكون طموح اللاعب الاحتراف الخارجي».
وتابع «اللاعبون أصبحوا يحصلوا على ملايين، وعليهم تقديم ما يتناسب مع الأموال التي يحصلون عليها، من أجل إسعاد الجماهير».
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