شكرا لقرائتكم خبر عن الأوروجوياني كارينو ضمن المرشحين لتدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الأوروجوياني كارينو، دائرة ترشيحات الزمالك لتولي تدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل مؤخرا لتدريب التعاون السعودي. وقال محمد يونس، وكيل المدرب، إن كارينو تواصل مؤخرا مع بعض مسؤولي نادي الزمالك لمناقشة سيرتة الذاتية، مضيفا أنه سبق ودرب النصر السعودي مرتين وحقق عدة بطولات محلية وآسيوية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوروجوياني كارينو ضمن المرشحين لتدريب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.