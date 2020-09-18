شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عرضا رسميا أوروبيا لشراء نجم الفريق.. واتجاه للموافقة على الإعارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رفض مسؤولو النادي الأهلي بيع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى الجونة، إلى نادي هاتاي سبور التركي الذي تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات اللعب نهائيًا.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن الأهلي رفض فكرة بيع اللاعب، لكنه في الوقت ذاته رحب بإعارته للنادي التركي بشرط الانتظار لحين معرفة موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من اللاعب سواء بتواجده خلال الموسم الجديد أو استمرار إعارته.
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