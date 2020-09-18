شكرا لقرائتكم نادر شوقي ينفي مفاوضات بيراميدز مع أحمد حمدي ويؤكد ثقته في البقاء بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين أنه غير قلق من موقف فريق الجونة بجدول الدوري المصري الممتاز مؤكداً أن الفوز في مواجهتين أو ثلاثة ستضع الفريق في مكانة مختلفة نهائياً.
ونفى نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير وجود مفاوضات مع بيراميدز لانتقال اللاعب احمد حمدي الى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الحالية.
أوضح نادر شوقي أن هناك بند يمنح الأهلي أولوية التعاقد مع أحمد حمدي فقد حصلنا عليه مقابل 7 ملايين وفي حال رغبة القلعة الحمراء سينتقل اليه مقابل 14 مليون جنيه.
وشدد نادر شوقي على أن اللاعب لديه رغبة في اللعب خارجياً ولا يفكر مطلقاً في انتقاله محلياً الى نادي مصري خلال الفترة الحالية.
واستبعد نادر شوقي رحيل رضا شحاتة عن قيادة الفريق قبل نهاية الموسم الحالي قائلاً: "نمتلك لاعبين رجالاً وأعتقد أننا بمقدورنا البقاء في الدوري المصري الممتاز وغير قلق نهائياً".
وواصل نادر شوقي أن إيجابيات عودة الدوري ظهرت بشكل "جميل" أبرزها ظهور لاعبين صغار وتألقهم بشدة من مواليد 2001.
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