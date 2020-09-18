شكرا لقرائتكم الزمالك: لو جه عرض لمصطفى محمد هنمشيه.. والإعلان عن المدرب الجديد مطلع الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك أن هناك 4 مرشحين لتدريب الزمالك هم فيريرا وباتشيكو وجروس وكالديرون وجميعهم موافقين على تدريب الزمالك ، متابعا: "كان فيه 25 مدرب مرشحين ولكن اللجنة صفت الاسماء للاربعة دول عشان سبق ليهم تدريب الزمالك وعندهم خلفية عن الفريق، وفيريرا وباتشيكو وجروس بيكلموا مساعديهم دلوقتي".

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "مصطفى محمد مش هيمشي الا للاحتراف الخارجي ولو جاله عرض بعد الاولمبياد يليق بيه همشيه واديت له وعد لو فاز على الاهلي وجاب جون وده حصل والشرط التاني يشيل كاس افريقيا مع الزمالك".

أوضح: "كلنا ورا طارق يحيى وانا جايبله اتنين قتالين قتلة وامير عبد العزيز كنت سايبه وهو تاني يوم جه واعتذر والجهاز ده مؤقت واكيد هيكون فيه عنصر مصري في الجهاز الفني الجديد".

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وجه رسالة لمسئولي اتحاد الكرة: "بقول للجنة الخماسية اللي قاعدة غصب عن الناس كلها هو حضرتك لما تعينت انت تعينت ليه؟.. عشان حاجتين تعمل لايحة وتعمل انتخابات ولا عمل ده ولا ده وخد مهلة بالتضليل والفيفا بعتلك بيقولك انت مضلل وهشام حطب طلع احرجك قدام الناس كلها، وفيفا قال لو معملتش انتخابات قبل نهاية نوفمبر هوقع عقوبات على مصر".

واصل: "سرقة الكئوس وصمة عار في جبين اللجنة الخماسية واللي انت عملته في نادي الزمالك خصم 3 نقط وتاخد 9 مليون جنيه وانت روحت اتفقت مع فرق المغرب وقلت موافق تأجل البطولة لشهر اكتوبر خدمة للأهلي عشان لاعبيه مصابين وعندهم كورونا والشهر اللي اجلته فترة كويسة عشان كارتيرون يهرب وناخد فرصة عشان نجيب مدرب ويتعرف على اللعيبة ونجهزهم".

اختتم حديثه بالتاكيد على أن الاعلان عن المدير الفني مطلع الاسبوع المقبل.