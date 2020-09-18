شكرا لقرائتكم مرتضى: بن شرقي وساسي مش هيلعبوا في بنزينة.. وهناك حرب قذرة ضد اكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور رئيس الزمالك عن كواليس رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون قائلا: "جاتلي رسالة من كلب المخابرات القطري وقالي كارتيرون هيجي يمضي العقد عندنا واحنا اللي هندفع الفلوس".

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "كارتيرون قعد زي الكلب قدامي وانا بقوله ليك فلوس لا طب عندك ازمات لا، والزمالك ادى لكارتيرون 4 شهور بتوع فترة كورونا وهو قاعد في البيت و كارتيرون خاين والخيانة في دمه ".

تابع: "العالم كله قال لكارتيرون انت خاين وعميل بما فيهم بين سبورت وهي مش بتعمل كده حبا في الزمالك ولكن نكاية في السعودية وعلاقتنا بالسعودية علاقة محترمة شعب وحكومة، وبقول لرئيس التعاون لما تتكلم عن مصر اتكلم بادب مش يقول عندما آمر اطاع انت مش ربنا".

وعن عرض التعاون لشراء الثنائي اشرف بن شقي وفجاني ساسي رد قائلا: " التعاون دي بنزينة وفرجاني وبن شرقي مش هيلعبوا في بنزينة اول مرة اعرف ان بنزينة عاملة نادي وبقولك لمحمد القاسم اعرف حجمك".

شدد: "حزين جدا ومش هتحصل وقيعة بين مصر والسعودية عشان نادي للاسف عامل بيان عبيط النهاردة والعلاقات بين الاندية الكيرة مش كده والعلاقات بين مصر والسعودية مش كده والسعودية فيها اتزان ورجل حاكم وعاقل هو الملك سلمان بن عبد العزيز".

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أردف: "هناك حرب قذرة من الاهلي ضد اكرامي الكبير واولاده عشان مجوز بنته لرمضان صبحي اللي راح بياميدز والاهلي طرد حسام عاشور مش هو ده اللي واخد بطولات قد الزمالك انت طردته".

استطرد: "بقول لتامر عبد الحميد كتبت كلام جميل واحنا بنمدلك ادينا ومشكلتنا لما طلع في الراديو لتحليل ماتش الاهلي في افريقيا وهاجم ناديه وانا متابع كل كلمة بتتكتب عن الزمالك او مجلس الادارة او الفريق".

كشف: "التصور النهائي خلص لنادي 6 اكتوبر وناقص بس الفنانين الزملكاويين انهم يقولوا كلمة على اللي هيشوفوه ونادي الزمالك بقى رقم 1 عالميا في المنشآت".

اضاف: "احنا متعادلين 11 / 11 في البطولات مع الاهلي قبل كده كان بيبقى 11 / 1 او 11 / 0 وفي الكورة احنا فارقين عن الاهلي 6 / 4".