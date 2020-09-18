مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 18 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة حرس الحدود وانبى على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام الجولة 27 للدوري ومباراة الزمالك وأسوان على ستاد القاهرة الدولى في إفتتاحية الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة حرس الحدود وانبى



تقام مباراة حرس الحدود وانبى في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعدما خسر مباراته المؤجلة من الجولة 18 بالمسابقة في الوقت القاتل أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ، فيما حقق الفريق البترولى انتصاراً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة 26 للمسابقة عن طريق لدغة قاتلة أيضاً لنجمه محمد شريف.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاُ وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

موعد مباراة الزمالك وأسوان



تقام مباراة الزمالك وأسوان في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في إفتتاح منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وقد فجر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك مفاجأة مدوية لجماهير القلعة البيضاء بعد أن قرر دفع الشرط الجزائي والرحيل عن النادي، ويراقب متابعي الفارس الأبيض المباراة ويريدون الاطمئنان على آداء الفريق، تحت القيادة الفنية المؤقتة لطارق يحيى لحين إعلان التعاقد مع المدرب الاجنبى الجديد.

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بينما في الجانب الآخر يلعب زهرة الجنوب صاحب المركز التاسع بروح عالية، بعد فوزه الكبير على نادي طنطا بأربع أهداف دون رد، ويقدم آداء متميز تحت قيادة أحمد كشري في الفترة الأخيرة.

يدخل الزمالك اللقاء في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يحل فريق أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

كان الزمالك قد حقق الفوز على حساب فريق الإنتاج الحربي أمس ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري بنتيجة 1-0.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.