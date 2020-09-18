شكرا لقرائتكم أحمد مجدي: كارتيرون مدرب محدود وإمكاناته أقل من جروس وفيريرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجدي لاعب الأهلي والزمالك سابقاً أن رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في صالح القلعة البيضاء لأنه لم يمتلك المقومات التي تجعله يقود الفريق فنياً بالشكل الأمثل خاصة في ظل التحديات المستمرة التي يخوضها النادي.

وقال أحمد مجدي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير إن باتريس كارتيرون يجيد قيادة الفريق في البطولات القصيرة لأنه يعتمد على فكر خططي قائم على الاستحواذ على منتصف الملعب والاعتماد على الانطلاقات والمرتدات وهو عكس مدربين أصحاب "سيستم" طويل يعلمون ما يحتاجون مثل كريستيان جروس والبرتغالي فيريرا لذلك كانت الأمور أكثر ستصبح أكثر صعوبة مع المدرب الفرنسي حال استمراره.

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وشدد أحمد مجدي على أن الزمالك يحتاج مدرب يكون قادر على المنافسة في الدوري المصري وهو ما لم يتوفر في كارتيرون نهائياً لذلك أرى أن رحيله قرار جيد للنادي.

وواصل أحمد مجدي أن تاكيس جونياس هو الآخر لم يكن ناجحاً في الدوري المصري وكانت هناك أخطاء كثيرة مع وادي دجلة وذلك تترجمه الأرقام لأن تنفيذ فكره بالتحضير من الخلف والاعتماد على خلق مساحات خلف المنافسين يحتاج لاعبين بكواليتي مختلف وإمكانات أخرى لذلك لابد من المدرب أن يترجم الخطة التي ينفذها وفقا لإمكانات الفريق الذي يتولاه.