شكرا لقرائتكم شوبير: ملف مدرب الزمالك في يد مرتضى منصور وابنه ولا عزاء للبقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن ملف المدرب الأجنبي الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في يد رئيس النادي "مرتضى منصور" وابنه المشرف العام "أمير مرتضى".
أضاف أحمد شوبير خلال مقدمة برنامجه "ملعب اون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أنه لا عزاء للمشرف على الكرة بالنادي وأي من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم مع كامل الاحترام لهم ليس لهم دور في المدرب الجديد للنادي.
وتحدث أحمد شوبير عن أن هناك أسماء عديدة مرشحة للتعاقد معها من بينها فيريرا المدير الفني السابق الذي هوجم لدرجة انه لا أحد كان يتوقع ان يتم طرح اسمه بعد هروبه من الزمالك سابقاً ونفس الحال على باتشيكو بينما هناك أيضاً تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق الذي رحب وأكد وصوله الى مصر غدا للتفاوض وغيرهم من المدربين لكن لا أحد يعلم من سيكون مدرب الأبيض القادم.
وأوضح شوبير أن ملف المدير الفني الراحل لابد أن يغلق مع تأكيد أنه يعذر مجلس إدارة الزمالك على رحيل المدرب في هذا التوقيت الصعب لأنه بالطبع يحدث ارتباك شديد لكن عليهم ان يركزوا في القادم.
وشدد على أن الزمالك تعامل بصورة جيدة مع رحيل المدرب حتى الحادية عشرة مساء أمس الا ان الأمور تزايدت سخونة بعد انتشار فيديو للمدرب يشكو فيه منعه من الوصول الى مطار القاهرة للرحيل عن مصر.
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