شكرا لقرائتكم خشبة: كارتيرون أساء لنفسه وشرقي وساسي يصنعان الفارق مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أساء لنفسه ولسمعة المديرين الفنيين المحترفين، مشيرًا إلي أن توقيت رحيله عن الفارس الأبيض كان خاطئ.

وقال هادي في تصريحات تلفزيونية: "كارتيرون تخلى عن الزمالك في توقيت غير مناسب وكان غير صريح في كلامه والزمالك عليه أن يوفر للمدير الفني الجديد مساعدين من مصر يعرفون كافة تفاصيل الفريق".

وشدد نجم الأهلى أن فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لاعبان جيدان للغاية ويقدمان الدعم الفني المطلوب لنادي الزمالك مؤكدا أن المبلغ الذي سيحصل عليه رمضان صبحي يعد قفزة عالية جدًا في عقود اللاعبين المصريين.

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وواصل: "ما سيحصل عليه رضمان سيجعل اللاعبين المصريين يتمنوا اللعب في بيراميدز، ولن يكون طموح اللاعب الاحتراف الخارج واللاعبون أصبحوا يحصلوا علي ملايين، وعليهم تقديم ما يتناسب مع الأموال التي يحصلون عليها، من أجل إسعاد الجماهير".

أكد ، أن التونسي على معلول الظهيرالأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لاعب لا يمكن الاستغناء عن خدماته فى ظل المستوي الرائع الذي يقدمه مع الفريق متابعا:"معلول لاعب مميز ويمثل إضافة كبيرة للفريق، واذا احتاج الأهلي الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب، عليه أن يعيد النظر في تقييم الانجولي جيرالدو".

وشدد خشبة أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط الهجوم، موضحًا أن المغربي وليد أزراو لاعب يمتلك السرعة لكنه قليل الحظ في تسجيل الأهداف".