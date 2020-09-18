شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: الأهلي حسم صفقة محلية رسميا ويستعد للإعلان خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن النادي الأهلي أنهى بشكل نهائي صفقة محلية من أحد أندية الدوري المصري الممتاز وأن التركيز حالياً على اللاعبين المحليين وليس من المحترفين.

أضاف أحمد شوبير خلال مقدمة برنامجه "ملعب اون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "نعم الأهلي يفاوض عدد من اللاعبين العرب أمثال بدر بانون ويوسف البلايلي لكن الأمر ليس أولوية مع القلعة الحمراء حالياً وأن هناك اتجاه لإنهاء الصفقات المحلية اولاً".

أوضح أحمد شوبير أن النادي الأهلي سيعلن خلال الأيام القليلة الماضية وربما الأسابيع وفق رؤية الإدارة عن الصفقة التي أنهاها بشكل رسمي.

Advertisements

وشدد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق على ان النادي الأهلي يدرس الصفقات العربية لكنه لم يحسم أمره حتى الآن بشأن أي منهم لأن إدارة القلعة الحمراء تجري خلف الصفقات التي تحتاجها من الدوري المحلي حالياً.

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضد مصر المقاصة في المباراة التي ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 28 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان تقام مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء السبت وسط توقعات باحتفالية ضخمة للمارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز حال الفوز على منافسه الذي انتفض مؤخراً ويقدم أفضل ما لديه من فنون للكرة خلال عهد المدير الفني الشهير إيهاب جلال.