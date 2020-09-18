شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: مدرب الزمالك لن يكون مصري.. والجنايني معندوش فكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يكون هناك مدرب مصري يتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية:"المدرب المصري عوامل فشله تكون أكبر بسبب الأشخاص الذين يتواجدون بجانبه٬ ومنحت العديد من المصريين الفرص خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "منحت الفرصة لميدو ومحمد حلمي ومحمد صلاح خلال الفترات الماضية ولكن الفترة المقبلة لن يكون هناك مدرب مصري وسيكون أجنبي لا محالة".

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شن رئيس نادي الزمالك٬ هجوما عنيفا على عمرو الجنايني٬ رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مضيفا: "عمرو الجنايني ليس لديه فكرة عن أى شييء ولا يفهم فى أمور إدارة الكرة المصرية٬ ويجب رحيل اللجنة الخماسية فورا".

وواصل: "عمرو الجنايني لم يقوم بإعداد اللائحة ويجب رحيله٬ والفار فشل فى مصر بسبب اللجنة الخماسية".