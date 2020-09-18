شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: جروس وباتشيكو مرشحين بقوة لتدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أن كارتيرون ونادي التعاون وضعا القلعة البيضاء فى ورطة كبري قبل نصف نهايي دوري أبطال أفريقيا. Advertisements وقال منصور ىخلال تصريحات تلفزيونية: "جروس وباتشيكو وكالديرون على طاولة المفاوضات لتولي المهمة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة". وأضاف: "أحمد وأمير مرتضي وفاروق جعفر يتواصلوا مع المدربين من أجل الاستقرار على المدير الفني الأجنبي الجديد".

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