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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك واسوان في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك واسوان في الدوري المصري حيث يلتقي أسوان ضد الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءاً على أرضية ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 28 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الفريق الأول بنادي الزمالك معسكرا مغلقاً استعدادا للمباراة المرتقبة والتي يأمل فيها الأبيض مواصلة الحفاظ على فارق النقاط السبع مع بيراميدز للتمسك بوصافة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة نادي أسوان ضد الزمالك

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موعد مباراة الزمالك واسوان في الدوري المصري



أعلن نادي الزمالك قبل يومين تشكيلة لجنة لتعيين مدير فني جديد للفريق الكروي الأول خلفاً للمدرب الراحل باتريس كارتيرون الذي دفع الشرط الجزائي وقدره 250 ألف دولار للتعاقد مع التعاون السعودي وهو الأمر الذي دفع الجماهير تتساءل عن الأولويات التي سيقوم المدرب الجديد العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وقرر مرتضى منصور تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، وثنائي مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي، من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي ذى سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويأتي على رأس المرشحين لتدريب الزمالك المدير الفنيين البرتغاليين فيريرا وباتشيكو مدربا الفارس الأبيض سابقاً واللذين يمكنا الأبيض من عبور مأزق المدرب الفرنسي بأقصى سرعة بالإضافة الى الفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لفريق بيراميدز وغيرهم من المدربين الذين تلقى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفرق السير الذاتية لهم خلال الفترة الماضية.