شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: كارتيرون "نصاب" ولم يسدد الشرط الجزائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬ أن الفرنسي باتريس كارتيرون٬ المدير الفني الجديد النادي التعاون لم يسدد الشرط الجزائي لنادي الزمالك. Advertisements وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية: "كارتيرون نصاب وهرب ولم يسدد الشرط الجزايي لنادي الزمالك واعتقد أن الإخوة السعوديين لن يرضوا بهذا الأمر". وأضاف: "قناة بين سبورت هاجمت كارتيرون ليس حبا فى نادي الزمالك ولكن نكاية فى السعودية".

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