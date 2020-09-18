تجدد إصابة ثنائى الأهلى بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة مصر المقاصة

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جدة - عمرو شويل تجددت إيجابية عينة الثنائي ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وعلي لطفي حارس الفريق بعد خضوعهما لاختبار "رابيد تيست" وعينة الدم بالأمس، فيما تأكدت سلبية المدافع الدولي ياسر إبراهيم الذي انضم الى قائمة الفريق التي ستواجه مصر المقاصة مساء السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضد مصر المقاصة في المباراة التي ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 28 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن أحمد شوبير عبر برنامجه المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس سلبية عينة ياسر إبراهيم ليصبح استمرار غياب الثنائي ديفيد سيزا وعلى لطفي قائماً للمباراة الثانية على التوالي.

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ومن المقرر ان تقام مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء السبت وسط توقعات باحتفالية ضخمة للمارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز حال الفوز على منافسه الذي انتفض مؤخراً ويقدم أفضل ما لديه من فنون للكرة خلال عهد المدير الفني الشهير إيهاب جلال.