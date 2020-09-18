شكرا لقرائتكم شوبير: الأهلي ذاق من كأس الزمالك.. وشرط كارتيرون الجزائي 48 ألف دولار فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن مسألة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك أخذ أكثر من حقه.

وقال أحمد شوبير إن النادي الأهلي سبق وأن تعرض لنفس الأمر مع البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي رحل بعد تولي المهمة بفترة قليلة لقيادة أحد أندية البرتغال الكبرى.

أضاف أحمد شوبير خلال مقدمة برنامجه "ملعب اون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أن الزمالك فريق قوي ويمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات الفنية والبدنية الكبرى.

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تابع أحمد شوبير أن باتريس كارتيرون طلب فسخ التعاقد منذ 14 سبتمبر المقبل بداعي أنه استطاع الحصول على بطولتين مع الأبيض ونجح في تأهيل اللاعبين للعب دور النصف النهائي ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال وأنه غير قادر على الاستمرار خلال الفترة المقبلة وأنه على استعداد لصرف قيمة الشرط الجزائي.

وشدد أن باتريس كارتيرون أخطأ في حق نادي الزمالك من رأسه لرجليه وأن التعاون السعودي كنادي استخدم ظروف العقد مع كارتيرون ويقول في بيانه أنه لم يتعاقد مع المدير الفني الفرنسي الا بعد رحيله عن القلعة البيضاء وتلقيهم موافقة رسمية من المدرب لقيادة الفريق هناك.

وعرض أحمد شوبير خطاب كارتيرون الرسمي لنادي الزمالك والذي يتضمن دفع الشرط الجزائي وقدره 48 ألف دولار ما يوازي 750 ألف جنيه تقريباً كما هو مدون مشيراً الى أن الإدارة رفضت تسلم الأموال وطلبت منه الرحيل كما هو.