شكرا لقرائتكم المصرى يطالب اتحاد الكرة بعدم إسناد مبارياته المقبلة لجهاد جريشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم تطالبه من خلاله بعدم اسناد أي من مبارياته المقبلة للحكم جهاد جريشة بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء للفريق البورسعيدى فى لقائه أمام طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين .

يأتي هذا القرار احتجاجًا على قرار الحكم جهاد جريشة في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمهاجم الفريق النيجيري أوستين أموتو وعدم رجوعه لحكم الفار الأمر الذي تسبب في ضياع نقطتين ثمينتين في وقت حرج الأمر الذي أدى إلى إثارة الغضب لدى جماهير النادي المصري.

وأصدر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، بيانا، ضد الأخطاء التحكيمية التى يتعرض لها الفريق فى مبارياته الأخيرة والتى كان أخرها اليوم ضد طلائع الجيش - وفقا لما جاء فى البيان- الذى قال فيها النادى المصرى إن جهاد جريشة حكم اللقاء تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للنيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق البورسعيدى أمام طلائع الجيش فى الدورى.

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وجاء نص البيان على النحو التالى " يتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب الكبير لدى جماهير النادي العظيمة نتيجة للأخطاء التحكيمية المتتالية التي يتعرض لها الفريق الأول في مبارياته الأخيرة ، واخرها قرار الحكم الدولي جهاد جريشة في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش ، وعدم احتسابه ركلة جزاء صحيحة للمهاجم النجيري اوستين أموتو وعدم الرجوع للفيديو لمراجعة قراره باحتساب الكرة تسلل على مهاجم

وتعادل فريقا المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما ببرج العرب ضمن فاعليات الجولة السابعة والعشرون للدورى ليقتسم نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة 29 ومازالوا فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب ، بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى 30 نقطة فى المركز الحادى عشر .