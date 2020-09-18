مواجـهة حاسمة للشـارقة أمـام الدحـيل اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

اعتبر عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة، مواجهة اليوم الجمعة مع الدحيل مصيرية في مسيرة «الملك» بالبطولة، وأكد أن الفريق سيلعب بشكل هجومي، بعدما دافع في اللقاء الأول.

ويلعب الشارقة مواجهة حاسمة؛ كونه يملك نقطة واحدة فقط، وسيغيب عنه اليوم الأوزبكي شوكوروف، ومحمد عبد الباسط للإنذار الثاني.

وقال العنبري: «لعبنا بشكل دفاعي في مباراتنا السابقة، وكنا حذرين لكننا ظهرنا بمستوى أفضل في الشوط الثاني، وهو ما سيعطي لاعبينا ثقة للبداية بشكل هجومي أوضح في المباراة، وأنا متفائل وثقتي كبيرة بمقدرة المجموعة على الحضور الجيد في هذه المباراة».

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وتابع العنبري: «يجب أن نكون واقعيين، ففي مثل هذه البطولات الخبرة مهمة، ونحن إضافة إلى ذلك عانينا من توقف النشاط لفترة طويلة، وكانت المباراة السابقة أول مباراة رسمية لنا، بينما لعب منافسنا عدداً من المباريات الدورية، ورغم ذلك كنا جيدين في الشوط الثاني».

وتمنّى العنبري أن يكون صانع ألعاب الفريق البرازيلي إيجور كورنادو في وضع بدني جيد، عطفاً على الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة، وقال: «أتمنى أن يكون جاهزاً، وننتظر تقرير الجهاز الطبي حول إصابته».

من جهته، قال خالد باوزير: «سنعمل على الاستفادة من أخطاء المباراة السابقة، ونسعى لتقديم الأفضل، ونستهدف النقاط كي ندخل في خط المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة، ونحن عازمون على تقديم مباراة قوية، والاستفادة من أخطاء المباراة السابقة».

على خط آخر، طالب العديد من مشجعي الشارقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتماد أسلوب هجومي اليوم؛ لتحقيق نتيجة إيجابية، وانتقدوا أسلوب التحفظ الدفاعي الذي ظهر عليه «الملك» في اللقاء الأول، مما حدّ من خطورة الأوراق الرابحة في هجوم الفريق، مع إشراك 3 محاور أمام رباعي خط الدفاع، ليصبح الشقّ الهجومي مبنياً على ثلاثة لاعبين فقط هم: إيجور صانع الألعاب، وويلتون سواريز، وكايو.

كما انتقد المشجعون سلبية كايو لوكاس؛ كونه الذي لم يقدم شيئاً يذكر للشارقة منذ التعاقد معه، وتحسر هؤلاء على التفريط بلاعب من وزن ريان منديز، وطالبوا بإعطاء وقت أكبر للجناح الأيمن سيف راشد وخالد باوزير.