لاعبون بلا أندية في انتظار مفاوضات اللحظات الأخيرة

يتطلع لاعبون مخضرمون وشباب إلى البقاء في الملاعب، واختيار وجهة جديدة؛ بعد أن انتهت عقودهم مع أنديتهم السابقة، ولم ينتقلوا لأي نادٍ حتى الآن، ويمكن إحصاء أسماء كبيرة ما زالت من دون أندية، وقد يضطر من تقدموا في العمر بالذات إلى وضع حد لمسيرتهم، فيما يأمل الشباب بالانتقال إلى فرق يكتبون فيها تاريخاً جديداً.

ويتصدر أحمد دادا وأحمد حبوش ومحمد الخديم وأحمد الشامسي وأحمد خميس وسالم علي وأحمد مال الله قائمة اللاعبين الذين لم يلتحقوا بنادٍ حتى الآن، إضافة إلى أسماء مخضرمة؛ مثل: سيف محمد ومحمد مال الله وهلال سعيد ووحيد إسماعيل؛ لكن بعضهم تلقى عروضاً، وربما يكمل تعاقده مع الجهات التي تفاوضه خلال الساعات المقبلة، فيما لم يتلقى الكثيرون أي اتصالات.

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وعلى صعيد فرق الدرجة الأولى هناك مجموعة أيضاً لم ترتبط بنادٍ، ولا يجد أحمد صالح حبوش لاعب بني ياس ودبا الفجيرة وخورفكان السابق تفسيراً منطقياً لهذه الظاهرة؛ لكنه لا يستبعد أن يكون لفيروس كورورنا تأثيره، مضيفاً: «ما يحدث في الميركاتو أمر غير مألوف، هناك لاعبون مميزون جداً وأسماء لها وزنها لم تتعاقد معها الأندية، لا أعلم هل هناك اكتفاء ذاتي في الأندية، وأنها ليست في حاجة إلى هذه الأسماء أم أن الميزانيات لها دور ولا أعلم توجهات الأندية وطريقة تفكيرها».

واستدرك: «أعتقد أن الرؤية ستتضح بعد بداية الدوري، وبالتأكيد ستتاح الفرصة للاعبين الذين لم يرتبطوا بنادٍ في الميركاتو الشتوي، فعادة تقيم الأندية وضعها وتضيف عناصر بعد نهاية الدور الأول؛ ولذلك على اللاعب أن يكون جاهزاً، وبالنسبة لي كانت هناك عدة عروض من بعض الأندية بعضها كان جاداً لكن في النهاية لم نتوصل لاتفاق، وأنا كنت منفتحاً على كل العروض ولم تكن لي اشتراطات معينة».

ومن جانبه، قال عمار الدوخي لاعب الشعب السابق: إن قوة الوكيل وعلاقاته بالأندية تلعب دوراً في تسويق اللاعبين وفي التعاقد معهم، وذكر أن هناك لاعبين إمكاناتهم متواضعة وبعضهم كان متوقفاً لفترة ليست قصيرة حصلوا على فرصة وتم التعاقد معهم؛ بسبب قوة وكلائهم، وتابع: «قطعاً لا يمكن استبعاد عامل مثل جائحة كورونا وتأثيره الواضح على كل مناحي الحياة وخاصة الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص، فالكثير من الأندية حاولت تقليص التعاقدات والتركيز على أهم الوظائف، وبالطبع حدث تقليص في ميزانيات بعض الأندية وهو الشيء الذي جعل المسؤولين يتحفظون في إضافة أسماء جديدة».