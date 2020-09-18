العـين يواجـه السـد فـي مـباراة مصـيريــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يتطلع العين للاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بدوري أبطال آسيا والوصول للنقطة الرابعة، عندما يلتقي مساء اليوم الجمعة مع مستضيفه السد القطري في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة التي يتصدرها النصر السعودي برصيد 7 نقاط والذي يلتقي سباهان الإيراني اليوم أيضاً.

ويملك العين نقطة مقابل 7 للنصر و 5 للسد و3 لسباهان، لذلك فإن خسارته اليوم ستعني انتهاء حظوظه رسمياً.

وكان «الزعيم» قدم مباراة رائعة قبل يومين أمام السد، ونجح في حصد أول نقطة له بعد التعادل 3-3.

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من ناحيته،قال البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين: مباراتنا الأولى كانت جيدة بعد توقف استمر نحو سبعة أشهر، وأنا شخصياً استمتعت بالأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الذهاب، وأتوقع كذلك أن تكون الحال في مواجهتنا الليلة، لأننا نعلم كيف يلعب المنافس ونزعته الهجومية وبنفس القدر لدينا أسلوبنا الخاص ونثق في مقدرتنا على تحقيق أهدافنا.

وعن مدى جاهزية العين للتحدي الجديد في غضون بضعة أيام أمام نفس المنافس، قال:«المباراة ستكون جيدة أيضاً قياساً بالأداء الجيد والمستوى الذي أظهره العين والسد وكافة المتطلبات الرئيسية متوافرة لمتابعة مواجهة ممتعة وحماسية من الجانبين، والفريقان على معرفة جيدة ببعضهما ولدينا خطتان بل ثلاث في كل مواجهة».

وعن المستوى المفاجئ المميز الذي ظهر عليه الفريق، قال: أعتقد أن الطموحات عالية، خصوصاً بعد مباراتنا الأولى وفرصنا في التأهل حاضرة ولكنها ليست سهلة، ولقد وعدنا مجلس الإدارة وجماهيرنا بعدم تضييع أي فرصة لتحقيق طموحات النادي وإسعاد محبيه، وسنواجه فريقاً هجومياً ومن الصعب تأكيد أننا لن نستقبل أهدافاً، ولكننا سنقاتل وسنعمل على فرض سيطرتنا وإيجاد الفرص وترجمتها إلى أهداف.

من جهته،أكد الأنجولي ويلسون إدواردو جناح العين، أنهم سيدخلون مواجهة اليوم بنفس الرغبة في تقديم الأداء الجيد وإظهار روح التحدي والقتال من أجل حصد النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن الأندية الكبيرة تجيد التعامل مع كل الظروف، لأنها مطالبة بالفوز في جميع المباريات.