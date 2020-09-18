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فوزان وديان للجزيرة والوصل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الجزيرة على بني ياس 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في استاد محمد بن زايد، وسجل ل«فخر أبوظبي» أحمد فوزي وعبدالله رمضان، ول«السماوي» خيمنيز.

وفي استاد زعبيل، فاز الوصل على الفجيرة بهدف وحيد سجله فابيو دي ليما في الدقيقة 88، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاقة الموسم المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

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