شكرا لقرائتكم خبر عن فوزان وديان للجزيرة والوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الجزيرة على بني ياس 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في استاد محمد بن زايد، وسجل ل«فخر أبوظبي» أحمد فوزي وعبدالله رمضان، ول«السماوي» خيمنيز.
وفي استاد زعبيل، فاز الوصل على الفجيرة بهدف وحيد سجله فابيو دي ليما في الدقيقة 88، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاقة الموسم المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فوزان وديان للجزيرة والوصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.