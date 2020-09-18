دوري الخليج العربي ينطلق منتصف الشهر المقبل

علم «الخليج الرياضي» أن بداية موسم كرة القدم 2020-2021 وفق المقترح الذي يدرس حالياً سيكون في الخامس أو السادس من أكتوبر، ومن خلال مباريات الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي.

وسيتأجل موعد بداية دوري الخليج العربي إلى منتصف أكتوبر، خاصة مع إقامة تجمع للمنتخب الوطني الأول في أكتوبر لمدة 12 يوماً يتخلله إقامة مباراتين وديتين،علماً ان لجنة المنتخبات اقترحت إقامة دورة دولية ودية ل «الأبيض» في يناير من اجل إعداده لتصفيات المونديال.

وسيتوقف قرار إصدار الروزنامة الجديدة للموسم الكروي 2020-2021 إلى الأيام المقبلة، في ظل جلسات التشاور والتنسيق التي يعقدها مسؤولو رابطة المحترفين واتحاد الكرة مع الجهات المختصة.

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وكان صدور بروتوكول اتحاد الكرة ورابطة المحترفين لعمليات المباريات في ظل جائحة كورونا قبل أيام قليلة، الدليل الثابت على قرب اقتراب موعد بداية الموسم الجديد، خاصة في ظل حصول البروتوكول على موافقة الجهات المختصة.

ويتوقع أن تقوم «فنية المحترفين» في الأيام المقبلة، بالإعلان عن روزنامة الموسم بعد التعديلات على أن يتم عرضها على مسؤولي الأندية من جديد من أجل إبداء ملاحظاتها.

وكانت فنية المحترفين ولجنة المنتخبات في اتحاد الكرة قد عقدا في الأسبوع الماضي اجتماعاً تنسيقياً تم خلاله الاتفاق على مواعيد وتجمعات المنتخب الوطني الذي سيواصل مراحل التحضير والاستعداد؛ من أجل استكمال التصفيات القارية لمونديال 2022 .