شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات بـ «كورونـا» فــي الهــــلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في نادي الهلال السعودي إلى 10 لاعبين بعد الإعلان عن 4 إصابات جديدة بين الأربعاء والخميس وهم ياسر الشهراني وعبدالله الحافظ وعبدالله الجدعاني ونواف الغامدي.
وكان الهلال أعلن سابقاً عن إصابة 6 لاعبين هم محمد الواكد، ومحمد البريك وسلمان الفرج ونواف العابد وحمد العبدان وصالح الشهري.
وطلب الاتحاد السعودي من نظيره الآسيوي السماح للفريق بتسجيل لاعبين جدد بسبب الظروف القاهرة، ولاسيما أن قائمة المصابين ضمت 3 حراس مرمى ولم يتبق سوى حارس مرمى واحد.
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