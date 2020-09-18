شـباب الأهلـي يجـدد الأمـل بالنقطـة السـادســة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد شباب الأهلي فوزه على شهر خودرو الإيراني، وهزمه للمرة الثانية في ظرف 4 أيام بنتيجة 1-صفر في استاد الجنوب في الدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ويدين«الفرسان» بفوزه إلى الإسباني كوندي الذي نزل في الشوط الثاني وسجل هدف الانتصار المهم في الدقيقة 83 والذي أحيا آمال الفريق في التأهل إلى ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، وتبقت له مباراتان أمام الهلال وباختاكور.

بدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت ماجد ناصر في حراسة المرمى ووليد عباس ومحمد مرزوق وعبد العزيز هيكل ويوسف جابر في الدفاع، وماجد حسن وعيد خميس وغانييف وإسماعيل الحمادي في الوسط، وأحمد خليل وأحمد العطاس في الهجوم.

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وعلى غرار المباراة الأولى كان شباب الأهلي هو الطرف الأفضل، وأهدر إسماعيل الحمادي في الشوط الأول فرصتين نادرتين، الأولى عندما خطف الكرة من المدافع علي نعمتي، ثم مر عن الحارس محمد كيبا وسدد بغرابة خارج المرى (25)، والثانية بعد دقيقة واحدة إثر تمريرة من أحمد خليل سددها في الشباك الخارجية رغم سهولة مهمته.

ومع بداية الشوط الثاني دفع مدرب شباب الأهلي بالبرازيلي كارلوس إدواردو وحارب عبدالله مكان أحمد العطاس وإسماعيل الحمادي.

وكاد إدواردو يفتتح التسجيل لكن كرته أصابت العارضة وخرجت(61).

وشارك كوندي في الدقيقة 79 مكان أحمد خليل ومن أول كرة يلمسها سجل هدف الفوز في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من إدواردو.